L’encefalogramma piatto del Natale cittadino

Non erano manco le dieci di sera. Ma non di una sera qualunque, era il 24 dicembre 2022. Attraversavo a piedi la città verso casa, le strade praticamente deserte, la piazza addirittura "off limits" per via di qualche concentrazione strana di batteri alieni. Unica cosa a ricordare che forse era Natale una leggera nebbiolina come non si vedeva da tempo e il solito albero più luminoso d’Italia, sai che gusto quando intorno non c’è un’anima viva (nella foto). Se lo spegnessero farebbe forse più effetto per la sua "assenza" come succedeva a Nanni Moretti nei suoi film. Non so perché mi sono tornati in mente i tempi eroici del Natale 1999, quello del "millennium bug", quello dell’arrivo dell’anno 2000 che avrebbe fatto saltare tutti i computer e saremmo tornati all’età degli orologi che si ricaricavano con la molla. Quelli sì che erano tempi: "Nel giro di pochi mesi – scrive Wikipedia – nonostante gli annunci ufficiali che i governi e le aziende dei principali paesi si stavano adoperando per risolvere il bug, investendo somme ingenti, iniziarono a moltiplicarsi su Internet, tramite i blog, gruppi di pressione millenaristi apocalittici, che predicavano l’arrivo della fine del mondo e suggerivano alla popolazione di trovare riparo in bunker che li avrebbero salvati dalla catastrofe". Naturalmente non successe niente di niente, tutto continuò come prima, anno dopo anno, albero dopo albero, la pista di ghiaccio, il tappeto rosso, le luminarie che adesso non ci sono più. Sarà stato il ricordo repentino di quel 2000 da "Odissea nella spazio" ma questo Natale cittadino 2022 mi è parso di un elettrocencefalogramma pari allo zero: una ininterrotta serie di bip, bip, bip... senza che il grafico di alzasse di un millimetro. Ho visto qualcuno farsi addirittura il selfie sulla slitta finta di piazzale Collenuccio. In quel mitico anno 2000 li avrebbero portati al Pronto Soccorso per accertamenti. Del presepio del duomo non parliamo nemmeno, adesso è addirittura affiancato da frasi "ad alto tasso biblico" come se Natale fosse un algoritmo. Intanto corrono voci di "assalto" di pubblico al neo Museo Archeologico. Ma secondo voi non c’è qualcosa di malato nell’aria?

f.b.