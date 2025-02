L’energia a prezzi scontati. Anche Monte Porzio ci sta

C’è anche il Comune di Monte Porzio fra gli enti locali che partecipano alla comunità energetica ‘Cer Metauro-Cesano’ nata nei giorni scorsi (l’atto costitutivo è stato sottoscritto il 7 febbraio) su iniziativa della Fondazione Art. 32 Onlus insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano.

Una realtà che già conta 61 adesioni fra privati cittadini, imprese ed enti, che si prefigge di promuovere un modello energetico da fonti rinnovabili (in primis fotovoltaico e eolico) sostenibile, collaborativo e inclusivo, che consenta ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore e vantaggi ancora maggiori per chi aderisce in qualità di produttore.

A comunicare la partecipazione del Comune di Monte Porzio è il sindaco Marco Moscatelli: "Abbiamo approvato l’ingresso nella Cer nell’ultima riunione di giunta, perché vogliamo dare alle aziende, ai cittadini e anche al Comune in quanto tale l’opportunità di accedere ai benefici previsti per le comunità energetiche. Questo – aggiunge – è l’inizio di un percorso, poiché, come Ente, intendiamo partecipare da produttore di energia elettrica attraverso un nuovo impianto fotovoltaico ubicato sul tetto del municipio e con un altro sulla copertura della palestra del centro sportivo ‘Olimpia’. Inoltre, abbiamo in progetto di installare pannelli anche sopra le pensiline dei parcheggi della stessa area sportiva". A breve è prevista un’assemblea esplicativa: "Durante la quale – conferma il sindaco Moscatelli – spiegheremo ai cittadini il progetto nel dettaglio e le sue potenzialità. Intanto, anticipo che tra i nostri obiettivi c’è anche quello di includere nella Cer gli agrivoltaici di prossima realizzazione".

Con un vantaggio importante nei comuni sotto i 5mila abitanti come Monte Porzio, perché per gli impianti per i quali si farà domanda di installazione entro marzo è previsto un incentivo a fondo perduto del 40% sui costi di realizzazione, che andrà ad aggiungersi agli altri benefit. Che sono quantificabili in un risparmio medio dal 25% al 45% per chi fa parte della Cer solo come consumatore (senza avere un impianto), partecipando alla divisione di un premio di circa 140 euro al MW/h erogato dal Gse; che aumenta per il produttore, in quanto può raggiungere anche l’autosu+fficienza e sull’energia in più che cede alla comunità riscuote una parte dei 140 euro. Sandro Franceschetti