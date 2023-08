L’energia irresistibile della danza Hangartfest, si parte con “Bolero“

Si apre oggi la 20ª edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea. Ricco di performance ed eventi collaterali il primo weekend della kermesse che oggi propone due appuntamenti. Alle alle 17,30 a Palazzo Mosca-Musei Civici la performance itinerante “Il secondo paradosso di Zenone“ di Elisabetta Consonni, e alle 18,30, a Villa Imperiale, il “Bolero“ che vede in scena 12 danzatori della compagnia Arearea e 8 musicisti della band multietnica Radio Zastava. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi e coprodotto da Hangartfest.

Domani la programmazione di Hangartfest inizia alle 10,30 all’Atelier Danza Hangart con il “Laboratorio di contemporaneo“ condotto dal coreografo e danzatore israeliano Tamir Golan, prosegue alle 17 alla chiesa della Maddalena con l’installazione fotografica “Obiettivo danzante“ di Plinio Marsan, visibile durante tutto il festival, e continua alle 18 alla Biblioteca Oliveriana con la conversazione "Il solo di danza, tra proposta ideologica e strategia di sopravvivenza" a cura della studiosa e storica Eugenia Casini Ropa.

La giornata termina alle 21,30 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini con lo spettacolo “And the colored girls say: doo da doo da doo da doo“ di Elisabetta Consonni dove i performer si esibiscono in un ironico e caustico concerto danzante di voci in cui centrale è l’assenza della star. A seguire, per il ciclo “Conversazioni sulla danza Explorer“, è previsto l’incontro con la coreografa.

Domenica, ore 18,30, nella Sala della Repubblica va in scena la nuova danza israeliana con lo spettacolo in esclusiva nazionale “1| 2| 3 solo duet trio“, coreografie di Reches Itzhaki, Avshalom Latucha, Maya Navot, Ophir Kunesch, Gil Algarbeli e Tamir Golan.

Info. www.hangartfest.it

b. t.