L’energia nucleare che divide. Confronto tra due grossi esperti

Il festival del giornalismo d’inchiesta ‘Macchie e Inchiostri’ si occupa di energia nucleare. Domani alle 16, nella Sala della Comunità di Calcinelli, si terrà l’incontro che avrà come titolo ‘Energia nucleare e transizione energetica’.

E’ il quinto appuntamento nel cartellone della settima edizione del festival, promosso dall’omonima associazione presieduta dal direttore artistico Paolo Frigerio con la collaborazione del Comune di Colli al Metauro e il patrocinio della Provincia. Vi parteciperanno il dirigente di ricerca del Cnr, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, Nicola Armaroli e il docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano Marco Ricotti, coordinatore del gruppo di lavoro sugli Smr (Small modular reactors) della Iaea a Vienna. Modererà l’incontro il giornalista Davide Re, esperto di scienza e tecnologia.

"Tra le varie soluzioni proposte, l’energia nucleare è quella che ha diviso maggiormente l’opinione pubblica – evidenzia una nota dei promotori -. Quando si parla di nucleare spesso è difficile capire esattamente quali siano i pro e i contro. C’è sempre qualcuno che ne parla come se fosse il male assoluto o, dalla parte opposta, chi lo osanna come unica salvezza. Due emeriti professori si confronteranno su posizioni contrapposte in un dibattito che si preannuncia complesso ed intenso".

s.fr.