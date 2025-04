L’Ente Concerti cala il sipario con il pianista Alessandro Taverna

Si chiude domani (ore 21) al Teatro Rossini la 65ª Stagione concertistica dell’Ente Concerti di Pesaro, che da dal novembre scorso ha visto alternarsi 14 concerti e due conferenze nel teatro cittadino. A firmare l’ultimo appuntamento sarà Alessandro Taverna, pianista italiano di fama internazionale, applaudito nelle principali sale da concerto italiane e internazionali, dal Musikverein di Vienna alla Wigmore Hall di Londra.

Taverna, definito dalla critica come un musicista capace di suscitare "un sentimento di meraviglia come una visita alla sua nativa Venezia", propone un recital che attraversa due secoli di musica, tra tradizione e innovazione: in programma le celebri trascrizioni per pianoforte dai lieder di Franz Schubert realizzate da Franz Liszt, la "Wanderer-Fantasie" dello stesso Schubert, "Aria" e "Preludio e Fuga" di Friedrich Gulda - pianista e compositore austriaco scomparso nel 2000 - e gli arrangiamenti pianistici del "Valzer del tesoro" e di "Sul bel Danubio blu" di Johann Strauss.

Per Federico Mondelci, direttore artistico dell’Ente Concerti: "È un programma che ci porta verso una ricerca poco frequentata dai pianisti, un grande repertorio segnato anche dall’apertura a generi poco conosciuti. Si tratta di un percorso musicale di un pianista che si distingue per la sua intelligenza nel proporre programmi sempre originali". Alessandro Taverna ha conquistato il pubblico internazionale dopo il Concorso di Leeds nel 2009.

Oggi vanta collaborazioni con orchestre come l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Münchner Philharmoniker e l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Ha lavorato con direttori quali Daniel Harding, Michele Mariotti, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung e Fabio Luisi. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro Rossini e su vivaticket.it. Prezzi da 8 a 23 euro.

Leonardo Damen