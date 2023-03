"L’entroterra è determinante per il Partito democratico"

Monica Scaramucci, presidente dell’assemblea di Pesaro Urbino del PD, è stata eletta nell’assemblea nazionale del partito, rinnovata domenica scorsa. Già segretaria provinciale e oggi anche assessore del Comune di Fermignano, è per lei la seconda volta nel massimo organo rappresentativo dei dem. Scaramucci era candidata nel collegio Ancona - Pesaro Urbino con la lista a sostegno di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, ed è rientrata comunque tra gli eletti, nonostante la sconfitta riportata alle primarie dal presidente della Regione Emilia - Romagna, contro Elly Schlein.

Sconfitta arrivata ribaltando il voto dei circoli e che ha sorpreso anche qui: "È un risultato strano, ma sono comunque felice – commenta Scaramucci –, sia per il numero di votanti registrato (parliamo di 6.815 in provincia, più di quanto ci aspettassimo), sia che alla guida del Pd ci sia ora una donna, giovane, con spiccati valori di sinistra, che ha al centro del proprio programma temi come scuola, sanità pubblica e diritti civili, a cui tengo tanto. Mi auguro che Schlein sia una segretaria inclusiva e che Bonaccini ne diventi il braccio destro. Nei congressi di circolo ho sempre detto che i quattro candidati fossero complementari e sono comunque contenta del risultato, nonostante abbia sostenuto Bonaccini e non lo rinneghi, perché è un leader pragmatico e vicino ai bisogni delle persone, una figura da valorizzare. Domenica abbiamo visto al voto giovani e anche persone che si erano un po’ disaffezionate, vedendo il Pd come forza sempre più di centro che di sinistra, e magari ora si sono ritrovate nella figura di Schlein, che forse fa ben sperare ad alleati come Art. 1 o delusi del M5S che avevano alle spalle una storia di centrosinistra. È un partito che si apre e che ha compreso la richiesta di cambiamento vero da parte dell’elettorato".

Secondo Scaramucci, però, il ribaltamento dell’esito rispetto al voto dei circoli, in cui Bonaccini era in netto vantaggio su Schlein, pone una questione: "Ora dobbiamo pensare se sia giusto mantenere delle primarie aperte a tutti o se sia più opportuno che siano gli iscritti a scegliere il proprio segretario, anche per non togliere valore al tesseramento".

Infine, una nota sui dati: nel nord delle Marche Bonaccini ha ottenuto il 51,1 percento di preferenze, superando Schlein grazie ai tanti consensi riscossi nell’entroterra. Un dato che, secondo Scaramucci, "dimostra come le zone interne abbiano ancora un peso politico. Per esempio, a Fermignano Bonaccini ha vinto per 105 voti a 54, a Montecalvo in Foglia 75 a 25, a Macerata Feltria 99 a 8, a Piandimeleto 61 a 13. Consenso dalle aree interne che è servito anche per l’elezione a segretaria regionale di Chantal Bomprezzi, di cui sono contenta, avendola sostenuta personalmente. Per altro, sono 6.199 i voti espressi in provincia, pochi meno rispetto a quelli per le nazionali, e ne sono molto soddisfatta. Insomma, non c’è solo la costa: l’entroterra può essere ancora determinante, se lo vuole".

Nicola Petricca