L’entusiasmo di Lara Ottaviani per la pista di pattinaggio

A Urbino si continua a pattinare. E lo si farà fino a domenica 19 gennaio. La pista installata a Borgo Mercatale, assieme al villaggio di Natale, in occasione delle ultime festività continuerà ad essere aperta. L’attrazione, che ha iniziato la sua attività diversi giorni dopo l’inaugurazione del programma natalizio per problemi tecnici, sta riscuotendo molto successo.

"Questa è stata una delle iniziative dell’amministrazione comunale che hanno riscosso un grande successo – commenta l’assessore al centro storico e agli eventi del Comune di Urbino, Lara Ottaviani –. Abbiamo deciso di prorogarla vista la grande richiesta di bambini, giovani e studenti. Ma non solo. L’affluenza da mattina a sera è sempre stata intensa. Anche perché pattinare in un contesto così bello è un’esperienza unica, Questo ci ha fatto molto piacere".

Ottaviani rimarca anche la questione viabilità: "L’abbiamo installata in un contesto ben delineato di Borgo Mercatale e questo ci ha permesso di non modificare o chiudere l’area alle macchine e ai mezzi pubblici, in sicurezza".