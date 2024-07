L’entusiasmo va in Porto. Spopola il torneo di basket

Anche quest’anno la maratona del Torneo del Porto si è conclusa con un grande successo di pubblico, 300 persone di media sui gradoni del campetto a seguire le partite disputate dal 3 al 28 giugno, con una punta di 500 persone nella serata della finalissima vinta dagli "1 fisso" dove spiccavano i fratelli Sablich, Giovanni e Pietro, col più giovane dei due premiato mvp della finale in cui hanno battuto i "Tira sereno", formazione storica, sempre protagonista di quest’evento. "Siamo contenti che abbia vinto una squadra molto giovane - dice Giampiero Magi - segno che dopo 22 anni questa manifestazione sa ancora attrarre le nuove generazioni". Hanno partecipato 16 squadre divise 4 gironi, di cui le prime due passavano il turno. Mvp Giovanni Sablich, dunque, mentre la gara del tiro da 3 punti, è andata a Gardini dei "Tira sereno". Quest’anno è stato inserito un nuovo premio fair play, sponsorizzato dall’Avis: "Se lo è aggiudicato Francesco Arteconi dei Beck street boys, che si è distinto per sportività e lealtà, ciò che chiediamo ai partecipanti oltre ad un sano agonismo, sempre ben accetto". Il ricavato del torneo dedicato a Stefano Candelari andrà come sempre in beneficenza ad un’associazione: "Se ci fate caso, i due tornei di basket amatoriali che resistono da tanti anni sono il nostro e quello di Cristo Re, dedicato a Bacco: per gli organizzatori non sono semplici tornei, lo scopo è ricordare un Amico".