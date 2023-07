Leo Turrini e il ‘mostro’ Vasco "Lui in fondo è un filosofo"

di Claudio Salvi

Oggi terza giornata di Popsohpia. Si comincia con gli incontri a Palazzo Mazzolari Mosca (dalle 18) e si prosegue in piazza del Popolo (ore 21) con ‘Figli di Dioniso’, note sul rock demoniaco con Massimo Donà. Poi il Philoshow dedicato a Vasco Rossi che sarà introdotto dallo scrittore e giornalista Leo Turrini.

Vasco Rossi, un mostro del rock. Turrini, le piace questa definizione scelta da Popsophia?

"Vasco è un mostro del rock nel senso che è nostro! Cambia solo una consonante, ma il senso è chiaro: il signor Rossi è uno di noi, pur essendo diverso da tutti noi".

Chi è stato per lei Vasco Rossi?

"Per me Vasco è il dj delle discoteche modenesi nella seconda metà anni ’70. Ero un ragazzo, lo ascoltavo a Punto Radio, che trasmetteva dalla sua Zocca, località dell’Appennino modenese. Gli feci la prima intervista nel 1979. Ancora non era un ‘mostro’, ma era già nostro".

Perché è ancora così attuale e ha ancora questo successo?

"Vasco ha attraversato le generazioni perché in fondo è un filosofo. Le sue emozioni non hanno età. I ragazzi di oggi sanno a memoria Vita spericolata, che è del 1983. Solo i Grandi restano veri a dispetto del tempo che passa".

Ci racconti un aneddoto del Komandante.

"A proposito di Vita spericolata. Quando uscì, l’allora 85enne Enzo Ferrari, il Drake di Maranello, disse che si riconosceva perfettamente nel brano. A proposito di un artista senza età…".

Rossi e Ligabue come Coppi e Bartali?

"Ligabue è bravo, ha il suo pubblico e bla bla bla. Ma escludo che Vasco si sia mai sentito in competizione con lui. Sono distinti e distanti, secondo me". Sport e musica nella sua carriera si sono spesso intrecciati. Cosa lega questi due mondi?

"Beh, sommessamente io credo che la musica e lo sport siano veicoli inimitabili di emozioni. Musica e sport sono portatori sani di passione. Per inciso, non lo sa nessuno ma Vasco ha pure vinto un moto mondiale con un suo team, nella classe 125, oggi Moto3…".

Se ora accendesse lo stereo cosa ascolterebbe?

"Sally. Per me è la più bella canzone di Vasco"

Chi sono per lei gli amati mostri?

"Gli amati mostri secondo me sono normali esseri umani che sanno essere eccezionali senza nemmeno rendersene conto. Per nostra fortuna!"