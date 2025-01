L’eolico minaccia l’Appennino. Si alzano già le prime barricate

Per i crinali dell’Appennino e le sue comunità il pericolo ora ha il nome di Orione. Si tratta dell’ultimo, l’ennesimo in verità, progetto per la costruzione di un impianto eolico per la produzione di energia dalla potenza complessiva di 57,6 megawatt con le relative opere elettriche e infrastrutture. Location? Ancora una volta i monti dell’Appennino, questa volta tra Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e le umbre Città di Castello e San Giustino, provincia di Perugia. Rientrante anche questa nelle opere supportate dal PNRR, per ora è in corso la verifica amministrativa sul progetto che è stato presentato al ministero il venti dicembre scorso. Proponente è la RWE Renewables Italia Srl, azienda romana, che è anche dietro all’altra proposta di parco eolico che minaccia il Sasso Simone e Simoncello con 6 aereogeneratori alti fino 170 metri e le relative opere civili ed elettriche connesse, da realizzarsi tra le toscane Sestino e Badia Tedalda in provincia di Arezzo che coinvolgerebbe anche Borgo Pace e Mercatello sul Metauro ma che soprattutto andrebbe a impattare nell’area di Carpegna e di tutto il Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello. "Purtroppo - dicono Mauri Matteo ed Emanuele Maffei del Comitato per la difesa del paesaggio del Montefeltro - siamo davanti all’ennesimo progetto che minaccia il paesaggio e gli investimenti fatti per potenziare la nostra vocazione turistica. Le Marche, come le altre regioni, hanno obiettivi energetici da raggiungere entro il 2030 e dovranno traguardare una potenza aggiunta da fonti rinnovabili di 2.346 MW. Questo obiettivo, in assenza di regole, rischia di avere effetti disastrosi. Attualmente - proseguono Mauri e Maffei - la norma che attribuisce alle Regioni l’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili è stata sospesa dal Consiglio di Stato. Nei prossimi mesi, forse già a febbraio, la situazione verrà auspicabilmente chiarita a livello nazionale. Continueremo ad insistere affinché zone come la nostra vengano interdette a progetti di questo tipo. Siamo in costante dialogo con la Regione Marche che si sta muovendo in questa direzione". Per i cittadini, i comitati e le associazioni ambientaliste come Italia Nostra questo proliferare di progetti non sorprende ed anche la politica è avvisata.

Andrea Angelini