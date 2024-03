Leonardo Totè nel quintetto ideale della Lega Basket

Se ne sono accorti anche gli altri tifosi del gran ritorno di Totè: il pivot della Carpegna Prosciutto, infatti, figura nel quintetto ideale della 21ª giornata insieme a Jefferson (Sassari), Galloway (Reggio Emilia), Brown (Napoli) e Ricci (Milano). Il ‘Dream Team Umana’ viene votato ogni settimana tramite l’app della Lega Basket dagli appassionati della palla a spicchi. Il Ct Pozzecco, però, pare non essersene accorto, a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate in un’intervista su Dazn dove, parlando di possibili ritorni in azzurro, ha citato i ‘grandi vecchi’ Belinelli, Hackett e Gallinari e aggiunto "mi piacerebbe che Abass si togliesse la soddisfazione di fare una Olimpiade". L’unico modo per Leo di convincere il Poz a prenderlo in considerazione è continuare a sfoderare prestazioni come quella di domenica scorsa, dove gli sono mancati solo 2 rimbalzi per siglare una doppia doppia di grande effetto.