Leone XIV, altro legame con Urbino. Partnership tra l’Ateneo e Villanova

Oltre alla sua visita al monastero delle Agostiniane di via Saffi, c’è un ulteriore legame che unisce papa Leone XIV alla città ducale: l’università di Villanova, legata alla Carlo Bo da una partnership pluridecennale, iniziata nel lontano 1992.

Nel campus di Villanova, nei pressi di Filadelfia, Robert Francis Prevost infatti ha compiuto i suoi studi in matematica, laureandosi nel 1977, ed ha anche ricevuto una laurea ad honorem in scienze umane nel 2014, e lì lo chiamano tutti ancora Bob. Il college di Villanova è il primo college americano di tradizione agostiniana, famoso negli USA anche per puntare sul basket ed aver sfornato numerosi giocatori dell’NBA.

Ebbene, proprio due mesi fa gli atenei di Urbino e Villanova, col presidente Peter Donohue, anche lui agostiniano, venuto in visita personalmente, hanno rinnovato l’accordo fino al 2029, che porta ogni semestre circa 30 studenti americani di Business Culture o Communication and Marketing e d’estate una ventina di studenti di Ingegneria.

g. v.