Leopardiani tutti a disposizione con l’eccezione Egharevba

Tutti a disposizione in casa Recanatese, ad eccezione di Egharevba, uno dei due ex insieme a Raparo. Stadio verso il tutto esaurito (1.500 posti). Mister Filippi, che può tornare a schierare Meli in porta e Lipari in avanti, prepara una squadra offensiva: ‘Negli ultimi giorni ci siamo dedicati tanto all’aspetto tattico – dice – e sono certo che faremo una buonissima partita. L’approccio sarà fondamentale. Abbiamo provato fino all’ultima giornata ad evitare questo spareggio, non ci siamo riusciti. Purtroppo non aver centrato la vittoria col Gubbio è stato determinate, ma dobbiamo guardare avanti e faremo di tutto per salvare la categoria’.

Precedenti. Stasera si gioca la sfida di campionato numero 29 tra Recanatese e Vis, la prima in un playout. Fin qui 10 vittorie a testa e 8 pareggi. La Vis ha Recanati ha vinto tre volte, tutte in D: nel 2013-14 (1-2, Omiccioli e Cusaro), nel 2016-17 (1-2, Falomi e Raparo) e l’anno seguente (0-4, doppiette di Olcese e Carta). Un’altra vittoria è arrivata in Coppa Italia, in questa stagione (1-3 dopo i supplementari, doppietta di Di Paola e Kemayou). Questa per i biancorossi è la quinta apparizione stagionale al Tubaldi, dove hanno giocato anche le prime due di campionato, durante il rifacimento del manto del Benelli. Per Roberto Stellone è il primo playout da allenatore; due invece i playoff disputati: uno vinto alla guida del Frosinone e uno perso alla guida del Palermo.

Var. Novità assoluta a questi livelli, ecco il Var. La squadra arbitrale diventa di 6 persone: l’esperto arbitro Crezzini (4° anno), gli assistenti Regattieri e Pressato, il quarto uomo Zanotti e i due uomini in sala Var: Matteo Gariglio di Pinerolo e Antonio Di Martino di Teramo. Sette le telecamere: due centrali, una a bordocampo, due all’altezza delle aree e due a fondo campo. Scontato l’invito ai giocatori ad evitare qualsiasi furberia. Lo strumento, fin qui utilizzato nei playoff, è servito a correggere numerosi errori delle terne.

Regolamento. Azzerate le ammonizioni dopo l’ultima di campionato (ma chi era diffidato è andato in squalifica, vedi Nicastro), valgono le regole note: eventuali cartellini rossi si scontano nella gara di ritorno o nel prossimo campionato. In caso di parità nel doppio confronto (una vittoria a testa con medesimo scarto, due pareggi), si salva la squadra meglio classificata, ovvero la Vis. Dunque la Recanatese per spuntarla dovrà segnare un gol in più dei biancorossi.