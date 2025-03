L’epica delle 4 ruote. A Modena auto da sogno

Ieri l’Auto club Storico Pesaro Dorino Serafini ha organizzato una memorabile visita alla prestigiosa collezione Righini, a Panzano (Modena), uno dei principali collezionisti mondiali di auto storiche, con la partecipazione di 40 soci. Un vero tuffo nella storia dell’automobile, arricchito dalla presenza di Mario Righini in persona, che ha accolto i visitatori nel suo “Castello delle Meraviglie”. I soci del club hanno potuto ammirare da vicino auto uniche e particolari. Tra i modelli più importanti: Auto Avio Costruzioni 815, prima Ferrari della storia; Alfa 8C 2300 ex Tazio Nuvolari; Ferrari 500 Sport (gialla). A fine visita, i soci e Righini, si sono ritrovati per un pranzo. E lì Righini ha deliziato i presenti con aneddoti e racconti che hanno svelato la storia e la passione dietro la sua straordinaria collezione.