L’epico viaggio di Enea secondo Paolo Cevoli

Venerdì 7 marzo al Teatro Angel dal Foco di Pergola Paolo Cevoli racconta in "Figli di Troia", con l’ironia e l’intelligenza che contraddistingue il suo lavoro, il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ‘50. Lo spettacolo è proposto nel cartellone di Teatri d’Autore.

Enea, eroe vinto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. Dopo mille peripezie giunge alla foce del Tevere dove trova una scrofa che allatta – segno profetico per il luogo in cui fermarsi – e mentre le donne preparano delle focacce, gli esuli troiani sacrificano la scrofa ei suoi maialini. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta. Tra peripezie e momenti profetici, Cevoli riscopre i valori e le radici del popolo italiano, proprio come fece Virgilio con l’ Eneide , per dare una nobile origine agli antichi romani: meglio essere figli di Troia che figli di nessuno. Paolo Cevoli, noto personaggio della trasmissione Zelig, nel ruolo dell’assessore Palmiro Cangini di Roncofritto.

Fra spettacoli e tour estivi, Cevoli è protagonista da anni di spettacoli teatrali di successo e nel 2014 approda anche al cinema come attore principale e regista con il film "Soldato Semplice", commedia all’italiana che dirige e interpreta raccontando la storia della Prima Guerra Mondiale. Recentemente è stato ospite di Claudio Bisio a Sanremo e da 2 anni è testimonial della Regione Emilia Romagna per cui ha prodotto la serie Romagnoli Dop giunta alla seconda edizione che conta oltre 30milioni di visualizzazioni sul web.

Info. 0721 849053 oppure 366 6305500.

b. t.