L’epoca della vergogna nel docufilm di Suber

Non dimenticare, parlare, ricordare. Il docufilm di Pietro Suber, giornalista, documentarista e caporedattore di Stasera Italia (Rete 4), accende la luce sugli anni più bui del ‘900. "1938. Quando scoprimmo di non essere più italiani" è il titolo del lavoro pubblicato nel 2018 che verrà proiettato questa sera alle ore 20.30 nell’Aula Magna della Scuola Primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Bottega (Vallefoglia) per celebrare la "Giornata della Memoria".

La produzione di Suber mostra, tramite testimonianze, le conseguenze dell’istituzione delle leggi razziali, e questi provvedimenti anti-ebrei sono narrati tramite i racconti reali di vittime e carnefici. "E’ stato un lavoro di ricerca molto complicato - spiega il giornalista -, soprattutto per trovare i presunti carnefici, ovvero i tanti che hanno partecipato attivamente alla consegna degli ebrei ai nazisti. Abbiamo voluto portare per la prima volta anche questo punto di vista, perché la maggior parte degli 8000 italiani di origine ebraica sono finiti nei campi di concentramento grazie alle delazioni, cioè alle "spiate" di altri italiani, fascisti, che li segnalavano ai nazisti". Di messaggi da trasmettere a chi guarda ce ne sono tanti, ma il tema dell’indifferenza è sicuramente uno dei pilastri del docufilm.

"La stragrande maggioranza degli italiani si è girata dall’altra parte. Tra i primi luoghi a subire l’effetto pesante delle leggi razziali c’è sicuramente la scuola. Molti alunni si ritrovarono da un giorno all’altro con classi dimezzate, perché a tutti i bambini di origine ebraica veniva impedito di andare a scuola, e tutti sono stati zitti. Anche nell’ambito dei docenti, la maggioranza è stata se non connivente almeno silenziosa, e quella silenzio ha avuto purtroppo un ruolo determinante. Cosa che non è successa in paesi come la Danimarca, dove il Re si ribellò a quella stella gialla da portare sui vestiti, e quindi se ne fece nulla. Mentre in Italia con Vittorio Emanuele III questo non è successo. Anzi, addirittura l’entrata in vigore delle leggi razziali è arrivata prima della Germania nazista". Di tutto questo si parlerà anche grazie alla testimonianza di Lea Polgar, ebrea della Città di Fiume sopravvissuta alla Shoah che sarà presente all’evento organizzato dal sindaco Palmiro Ucchielli e dall’assessore alla Cultura Mirco Calzolari con la collaborazione di Claudia Marchionni, Caporedattrice Mediaset.

Lucia Arduini