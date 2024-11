L’era dell’eolico, "spinta green o speculazione?"

S.o.s. Appennino. Aumentano a dismisura le richieste di impianti eolici nei crinali delle nostre montagne: spinta green o speculazione? Ce lo si chiede in un incontro organizzato dal Comune di Borgo Pace sabato mattina alle 10 allo Spazio Metauro dove il sindaco Romina Pierantoni ha chiamato a raccolta voci e punti di vista da tutto l’Appennino Centrale.

"Oggi le nostre comunità e i nostri paesaggi vedono avvicinarsi minacciosamente l’ombra della speculazione legata alle energie rinnovabili, soprattutto maxi impianti eolici e agrivoltaici - dice la sindaca -. Impianti che, mascherati da transizione energetica e dalla necessità di sottostare ai dettami dell’Unione Europea, vengono pensati e proposti sempre e solo in quelle aree interne più fragili. L’Entroterra non ci sta. Da qui la volontà di creare un tavolo dove confrontarsi, coinvolgendo la politica, le associazioni e i rappresentanti dei cittadini dell’Appennino centrale e delle Marche. Conoscere gli scenari e le normative che stanno alla base della questione, diventa indispensabile per una posizione consapevole e rispettosa delle norme, ma anche e soprattutto delle comunità. Questo incontro nasce per discutere insieme e proporre quelle soluzioni idonee e indispensabili per il futuro del territorio dell’Appennino, che, non dimentichiamocelo, è la spina dorsale della nostra Italia".

Ad aprire l’incontro, moderato dal consigliere comunale Luca Gori, sarà proprio Romina Pierantoni che illustrerà la situazione dei parchi eolici nell’area dell’Alpe della Luna. Sono previsti interventi di grande interesse tra cui il saluto del consigliere regionale Giacomo Rossi e quello sulla "Transizione energetica nelle Marche: gli impianti eolici" a cura di Roberto Ciccioli e Velia Cremonesi del Servizio Ambiente della Regione Marche. Italia Nostra farà il punto sulla situazione attuale degli impianti eolici nelle aree interne di confine tra Toscana Marche e Romagna mentre il sindaco di Casteldelci, nel riminese, racconterà la vicenda del suo comune. Un approfondimento verrà dedicato anche al progetto del parco eolico del Monte Miesola nell’Unione Montana dell’Esino e Frasassi, mentre l’Associazione Atto Primo traccerà prospettive e proposte per una transizione energetica senza speculazioni. Le conclusioni saranno affidate all’Onorevole Antonio Baldelli, membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Andrea Angelini