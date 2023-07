L’ergastolano con l’iPhone La stretta del Tribunale "Sospesi i permessi"

Niente più uscite dal carcere per Giorgio Giorni, il 51enne di San Sepolcro, che sta scontando l’ergastolo a Pesaro per l’omicidio e violenza sessuale, nel 2004, di Maria Geusa, di neppure 3 anni, a Città di Castello. Dopo le nuove accuse che lo hanno fatto finire ancora nei guai, i permessi premio di cui aveva cominciato a godere da circa un anno, sono sospesi. Il Tribunale di sorveglianza, alla luce dell’inchiesta della procura di Pesaro, gli ha rigettato l’ultima domanda di permesso. Giorni è accusato di non aver rispettato le prescrizioni del giudice. Nello specifico, di aver utilizzato un telefonino con accesso a internet (e lui non può navigare sul web). Telefonino per il quale sono finiti indagati anche il fratello di Giorni, che glielo ha acquistato, e il volontario pesarese che lo accompagnava nelle sue uscite, Pierpaolo Bellucci, perché glielo ha attivato con i suoi dati, rendendogli così potenzialmente possibile l’accesso a internet. Non solo.

Secondo gli uomini dell’Anticrimine e della mobile che lo sorvegliavano (sono deputati al controllo dei detenuti che usufruiscono di benefici) Giorni è stato visto stazionare accanto a una scolaresca al Parco Miralfiore (nonostante il divieto di frequentare luoghi in cui si trovano minorenni) oltre che vicino a uno scuolabus e anche a una struttura frequentata da under 18. Ma il 51enne avrebbe fatto anche telefonate illegali, a persone non appartenenti alla sua cerchia famigliare e in particolare a un imprenditore di Recanati, provincia di Macerata, appena tornato in libertà dopo 5 anni e 2 mesi di reclusione per abusi sessuali su un 11enne. Giorni (difeso dall’avvocato Alberto Bordoni) rischia un nuovo processo e con lui anche il pesarese (assistito dall’avvocato Enrico Paci). La posizione del fratello di Giorni potrebbe invece essere stralciata dato che il telefonino sarebbe stato comprato fuori regione.