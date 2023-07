L’ergastolano esce con iPhone vietato La questura: "Ogni violazione è punita"

Giorgio Giorni, l’ergastolano di Città di Castello che nel 2004 violentò una bambina di 2 anni e sette mesi portandola alla morte, sconta la pena a Pesaro. Ha anche dei permessi per uscire con l’obbligo di stare lontano dai minorenni. Che si traduce anche nel cambiare strada quando può capitargli di imbattersi in bambini. E invece si è trovato a passare accanto ad una scolaresca che si trovava al Parco Miralfiore molto prima del suo arrivo. E ha anche il divieto di navigare su internet, può telefonare senza l’utilizzo del web. Invece gli è stato attivato e consegnato uno smartphone. Glielo ha comprato il fratello e reso fruibile un volontario di una associazione che lo accompagna nei suoi permessi premio. Le due violazioni delle prescrizioni sono finite nel mirino dei poliziotti che anche nell’autunno scorso lo stavano monitorando durante la sua uscita mensile per la città. Così l’ergastolano Giorgio Giorni è finito di nuovo a processo. E con lui anche il fratello e il volontario dell’associazione Isaia, il pesarese Pierpaolo Bellucci. Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, l’accusa. Indagini e denuncia sono partite dalla Polizia. Sono gli uomini dell’Anticrimine e della squadra mobile a svolgere l’attività di controllo di tutti i detenuti che usufruiscono di benefici e permessi premio. Verificano che i detenuti rispettino le prescrizioni del giudice, "sia in termini di orari che di condotte – spiegano dalla Questura – Un controllo che riguarda sia i detenuti semi-liberi, con permessi di lavoro diurno, che quelli, come in questo ultimo caso, si sono resi responsabili di reati gravissimi che destano un particolare allarme sociale e che usufruiscono di permessi premio".

e. ros.