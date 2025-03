"L’Esempio di David vale per tutti noi"

Noi ragazzi delle classi quinte abbiamo visto alcuni video che affrontano le dinamiche legate al bullismo e al cyberbullismo. In particolare abbiamo scelto di riflettere su quello di David Fabbri, vittima di bullismo sin dalla terza elementare. Tutto è iniziato quando ha cambiato scuola, apparso da subito diverso e fragile agli occhi dei compagni, è stato preso in giro, deriso e addirittura picchiato a sangue nella palestra della scuola. Ci siamo stupiti molto guardando questo video, per come David è riuscito ad aiutare famiglie e ragazzi con questo importante consiglio: "Parlare, parlare e parlare, perchè condividere i problemi alleggerisce il peso che si ha dentro". Per il suo altruismo e il suo impegno verso le persone che, come lui sono state vittime di bullismo, è stato proclamato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Gli alunni della 5ªA e B