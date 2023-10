L’esempio di Ivonne Pagliari col libro ’Il bruco non balla’

Stasera alle 20.30 al Mississipi di Gabicce mare presentazione del libro "Il bruco non balla" di Ivonne Pagliari. Una scrittrice che ha vinto il "Premio Rita Cecchini", voluto dal comune di Gabicce Mare, come testimonial della lotta contro i tumori, per l’impegno e l’aiuto concreto alle donne che lottano contro il cancro. Un libro che parla di prevenzione e della sua esperienza per dare coraggio a tutte le donne nell’affrontare e vincere la malattia. L’autrice, in dialogo con l’assessore alle Pari Opportunità Rossana Biagioni, analizzerà la sua ultima opera letteraria. Alla serata parteciperanno Rosina Alessandri, presidente commissione P.O. comunale, Micaela Vitri, consigliera regionale, Samuele Valentini, biologo e rappresentante per le Pari Opportunità tra uomo e donna. l.d.