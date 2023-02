L’esempio di Valentina: ogni cosa è possibile

Nella piccola realtà di Mercatino Conca, tra le colline del Montefeltro, c’è un nome che risuona forte in ambito sportivo: Valentina Santini. La giovane atleta, appena ventunenne, ha già calcato i tatami di vari stati europei come Grecia, Cipro, Croazia, Bulgaria e Slovenia, sfidando atleti stranieri, portando in alto il nome della sua terra e dimostrando che le eccellenze non sono solo appannaggio delle grandi città. Ma come ha fatto Valentina a raggiungere questi traguardi? Come ha gestito gli studi e gli allenamenti, le vittorie e le sconfitte, i sacrifici e le rinunce? Abbiamo avuto la fortuna di intervistarla e scoprire che dietro ogni successo c’è una grande determinazione, ma anche una serie di valori che lo sport ha saputo insegnarle.

Valentina ha iniziato a praticare karate per pura curiosità, quando questo sport è stato introdotto nella palestra del paese. Ma ben presto ha capito che questo sarebbe stato il suo percorso e ha iniziato a coltivarlo con passione e dedizione. Grazie al karate, ha imparato il rispetto delle regole e degli avversari, ma anche la conoscenza e la consapevolezza di sé stessa e dei suoi limiti. Valentina ha fatto del karate non solo una passione, ma anche una scelta di vita. Per riuscire a gestire gli studi e gli allenamenti in modo efficace, si è costruita degli schemi organizzativi e ha puntato sulle priorità, mettendo sempre al primo posto l’istruzione. Questo le ha permesso di viaggiare all’estero, di fare nuove conoscenze e di sentirsi parte di una grande comunità sportiva. Ma lo sport richiede anche sacrifici e rinunce, come una dieta rigorosa, uno stile di vita sano e qualche serata in meno con gli amici. Tuttavia, le gratificazioni e le opportunità che offre sono tante, soprattutto per i giovani che possono trovare in esso una valvola di sfogo dopo lo studio.

La sua esperienza è un esempio per i ragazzi di ogni età, che possono trovare nel karate e nello sport una fonte di crescita personale e di formazione. Valentina è la prima marchigiana ad aver partecipato ai campionati europei di karate, ma speriamo che non sia l’ultima. La sua storia ci insegna che, con dedizione e passione, ogni traguardo è possibile, anche per chi vive in una piccola realtà come Mercatino Conca.

Carlotta Chiarabini, Flora Cagnoli, Andrea Rinaldi, Giorgio Gheorghita, Luigi Temeroli, Classe 3ªA