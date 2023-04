L’esercito di chi risparmia "Ogni lattina, 15 centesimi"

Ci sarà, per tanti, anche una Pasqua all’insegna del risparmio. E’ quella dei pesaresi che anche ieri mattina, tra un impegno e l’altro, hanno provveduto agli ultimi acquisti per i pranzi e cenoni, ma con un occhio molto concentrato al portafogli. Cercando fino all’ultimo di scovare le offerte più convenienti, visto che in questi ultimi periodi si è fatto sentire il carovita legato soprattutto al rincaro delle materie prime. Quale posto migliore, quindi, se non nei discount della zona per provare a risparmiare qualche euro in vista delle festività.

"Ci prepariamo a festeggiare una Pasqua senza sfarzi, all’insegna della normalità e in compagnia delle persone a cui vogliamo bene – ha raccontato il 58enne Giuseppe Pierucci mentre, assieme alla moglie, stava uscendo dal Lidl di via Gagarin -. Scegliamo di venire qui per risparmiare su alcuni prodotti, come nel caso della Coca Cola che qui troviamo a 60 centesimi a lattina mentre nei supermercati classici è venduta anche a 75 centesimi al pezzo. Sembra poco, ma il risparmio a fine mese si sente. Poi, per non pesare sulle tasche di nessuno, ci siamo divisi con gli altri 16 invitati le pietanze da portare il giorno di Pasqua, così tutti spendono poco e ognuno porta qualcosa".

In discount come questi le offerte si possono trovare sin da subito: per una colomba classica da 1 chilogrammo si spende circa 6 euro e si può accompagnare ad uno spumante dolce da brindisi venduto a circa 4 euro. Per l’agnello invece, grande protagonista delle tavole pasquali, il prezzo rimane in linea con quello dei grandi supermercati di circa 18 euro al chilo.

Sarà una Pasqua senza lusso anche per i due fratelli Gianmarco e Anna prosperi, di 19 e 24 anni, a cui è stata commissionata dai genitori l’ultima spesa prima di domenica: "Sarà un giorno come un altro, giusto per stare insieme – raccontano i due fratelli -. Non abbiamo rinunciato a nulla, nemmeno alle tradizionali uova di cioccolato, ma certamente abbiamo guardato i prezzi più convenienti e qui si trovano anche a pochi euro".

A pochi metri di distanza, nell’Euro Spin di piazza Stefanini, prosegue la corsa verso le offerte: "Ultimissima spesa prima di Pasqua nella quale ho speso ben 68 euro e ho comprato le ultime cose utili. Saremo in 7 persone domenica a festeggiare a casa mia – continua la 51enne Concetta Chimirri, siciliana d’origine -. Inutile dire che in questi discount si risparmia, e non poco. L’uovo di Pasqua non mancherà, ma l’ho preso economico: 6.49 euro per 800 grammi di cioccolato. Se fosse costato di più ne avrei fatto certamente a meno".

g.m.