L’esercito per i controlli. Fratelli d’Italia esulta: "Ottimo l’ok di Biancani"

"Finalmente anche il sindaco Biancani ha ceduto di fronte alla ragionevolezza della nostra proposta e anche a Pesaro sarà possibile attivare il progetto ‘Strade sicure’." Dopo aver incassato l’approvazione del primo cittadino, esultano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Cristina Canciani, Giovanni Corsini e Michele Redaelli, in vista della discussione e del via libera della loro mozione in consiglio comunale. Ma ora attendono che anche i "colleghi" della maggioranza appoggino la causa. "Il progetto ‘Strade sicure’ prevede la presenza di presidi di militari dell’Esercito nei luoghi cittadini a più alto rischio – spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia – e la nostra proposta mira a intervenire concretamente per migliorare il livello di sicurezza a Pesaro, visto che più volte abbiamo segnalato situazioni di pericolo e degrado".

Nonostante l’assist del sindaco Andrea Biancani, il gruppo punta il dito sul Pd e sul centrosinistra cittadino: "Hanno cercato di screditare questa proposta con frasi del tipo "la destra alimenta paure solo per fare propaganda" e anche "Fratelli d’Italia continua a raccontare una città che non esiste fomentando insicurezza" o "chiedono militari per strada come se fossimo in guerra" – dicono Boresta, Malandrino, Canciani, Corsini e Redaelli - bollando l’operazione come "retorica di militari per strada". Non ci stupiscono gli attacchi pretestuosi nei nostri confronti – aggiungono – ma ci preoccupa la scarsa considerazione dimostrata nei confronti dei militari, aggravata dal fatto che si tratta dei ‘nostri militari’ del 28° Reggimento Pavia della caserma di Pesaro". E sul passaggio della mozione in una delle prossime sedute in consiglio comunale dicono: "Ora attendiamo che anche i consiglieri di centrosinistra dimostrino nei fatti e con il voto di credere nella nostra proposta votando a favore della nostra mozione – spiegano Boresta, Malandrino, Canciani, Corsini e Redaelli –. Per noi la sicurezza è un tema serio e lo affrontiamo senza cedere in allarmismi inutili e senza minimizzare il problema, come invece per troppo tempo ha fatto il centrosinistra. Ricordiamo – concludono i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia - che anche l’istituzione del vigile di quartiere viene da una nostra proposta ed ora con il progetto ‘Strade sicure’, a Pesaro sarà attivato un percorso concreto che potrà migliorare la sicurezza dei nostri concittadini".