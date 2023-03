Lesioni e maltrattamenti: assolto ex compagno

Assolto su tutta la linea per non aver commesso il fatto. Un 39enne agente di commercio romano ma residente a Pesaro era accusato dall’ex compagna di 34 anni di averla maltrattata, percossa, presa a testate, fratturato un dito, abbandonata sotto la pioggia e lasciata a dormire sul pianerottolo di casa. E sotto gli occhi della loro bimba.

Ieri, i giudici hanno assolto l’uomo e prescritti alcuni episodi di maltrattamenti perché denunciati dopo tre anni. "Non ho fatto nulla – disse la scorsa udienza tra le lacrime l’imputato, difeso dall’avvocatessa Francesca Biagioli - io voglio solo vedere mia figlia, alla mia ex serve questa condanna per allontanarmi definitivamente da mia figlia".

Tutto nasce sullo sfondo di un rapporto conflittuale che dura da sette anni con scambio di almeno sette denunce. In questo ultimo caso, la donna si era costituita parte civile per ottenere un risarcimento danni. Dice l’avvocato Biagioli: "L’assoluzione da ogni accusa del mio assistito dimostra che le denunce erano strumentali al fine di allontanare per sempre la figlia di 7 anni dal padre. Un obiettivo sfumato".