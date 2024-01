L’esordio di McDuffie: buono. Ma è apparso un violinista che suona nel deserto

Bamforth 5 Dove l’atletismo domina, va in grande difficoltà: in alcune rotazioni si è ritrovato di fronte uno venti centimetri più alto. Di 13 punti 8 arrivano dai liberi nel finale. Chiude con 1 su 2 da sotto e con 1 su 7 da fuori.

Bluiett 6 Una serata dove il tiro dalla distanza lo ha benedetto perché ha 4 su 5 da tre. Ma il problema è mettere dentro quelli che contano quando conta. Comunque tra i meno peggio.

Visconti 5 Una di quelle giornate dove uno dice: lasciamo perdere. Senza la grinta di sempre, ha sbagliato anche un appoggio completamente solo. Poco in campo ma chiude con con 0 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Ford 6,5 Nel complesso uno di quelli che ha salvato la faccia perché porta a casa 9 rimbalzi con un 6 su 8 nel tiro pesante (0 su 2 da sotto). Forse l’unico con una certa continuità offensiva della formazione pesarese.

Maretto n.g In campo 2 minuti, subisce un uno contro uno e torna a sedere. Finito l’effetto Carneade? Staremo a vedere

Tambone 5 Un altro che sta scivolando fuori dallo schermo perché Sacchetti lo alterna a Cinciarini anche se alla fine stanno fuori sia lui che Cinciarini. Partitaccia quella di Tambone che chiude con 0 su 2 e 0 su 2 e perde anche 2 palle.

Cinciarini 5,5 Tira fuori la pesaresità ad inizio di ripresa, ma non trova la sponda su Totè che sbaglia tutto. Porta a casa 8 rimbalzi uno meno di Ford il che la dice lunga, molto lunga. Chiude con 3 su 6 da sotto e 0 su 3 da fuori.

Mazzola 5 Un po’ come Visconti, entra in campo un amen anche perché le scelte di Sacchetti premiano gli americani. Chiude in 8 minuti con 1 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Totè 5 Partita di quelle da dimenticare su tutti i fronti perché chiude con 3 su 5 da sotto e con soli 3 rimbalzi in 15 minuti. Sbaglia tutto soprattutto nel massimo dello sforzo difensivo.

Mockevicius Non ha più nemmeno i minuti-caramella: non ha toccato il parquet.

McDuffie 6,5 Suona il violino in mezzo al deserto. Si vede che la filigrana c’è e la sua parte la fa perché chiude con 3 su 7 da sotto e 1 su 3 da fuori. Atletico, porta a casa 8 rimbalzi. Il problema è quello che ha attorno. Ha leadership? Questo il vero tema, e cioè capire se è in grado di accendere il motore e trascinare i compagni molti dei quali danno l’idea di essere vicini alla resa.

