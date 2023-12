L’espansione estera della Biesse. La Uil: "Tutelare i lavoratori locali"

L’anticipazione che il gruppo Biesse è vicino alla chiusura per l’acquisizione di una grande azienda del Veneto, e quindi l’apertura di una filiale ad Osaka in Giappone, due mosse che rappresentano un forte investimento in un momento di crisi del mercato, è ora al centro di un commento che arriva dal settore metalmeccanici della Uil. In un comunicato il sindacato scrive: "Abbiamo appreso oggi dagli organi di stampa che Biesse ha aperto una filiale in Giappone e che la trattativa, che veniva sussurrata nei corridoi aziendali, con una ditta del Veneto che produce macchine per il marmo e non solo, è vera e reale, ma che anche andrà molto probabilmente a buon fine e che porterà da una parte milioni di fatturato e acquisizione di fette di mercato, salvo che poi la crisi del mercato che sta attanagliando il settore non faccia solo aumentare i costi e l’‘affare’ sarà per lo più un esborso di risorse.

Sul tavolo c’è però il rovescio della medaglia, che Biesse spa ha deciso di ‘snellire la struttura in Italia‘ dichiarando esuberi strutturali per il personale assunto nel nostro Paese, anche se ancora come sindacato non siamo riusciti a capire quali competenze non servono più, ci viene il dubbio che può essere un’operazione solo per snellire la struttura fissa italiana".

Paolo Rossini segretario della regionale della Uil poi continua: "Secondo la Uilm Pesaro questo taglio porterebbe ad una struttura fissa minore, ma con un aumento senza controllo delle spese variabili , senza contare che si perderebbero nel breve termine le competenze in azienda, rischiando oltrettutto di togliere l’ascensore sociale aziendale, grazie al quale un lavoratore assunto in una mansione poteva ambire con formazione e voglia di fare ad una crescita lavorativa ed economica .

Il percorso che si sta delineando e le azioni intraprese dalla società di Chiusa di Ginestreto, a noi danno l’impressione che Biesse non stia curando con attenzione l’Italia che negli ultimi

anni è stato il primo mercato come ricavi, e i lavoratori Italiani che hanno contribuito da sempre a fare grande quest’azienda".