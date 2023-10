L’essere umano al centro di tutto. L’Archivio di Stato dedica una mostra

Lo dice Mariangela Gualtieri in una delle sue poesie, dal libro "Le giovani parole": "si chiama uomo si chiama donna". Ed è con questi versi che l’Archivio di Stato ha voluto intitolare la mostra dedicata alla creatura più sconosciuta, ma allo stesso tempo la più presente nel mondo: l’essere umano. Con le opere dell’artista pluripremiato Moreno Ovani, domenica 8 ottobre, in occasione della "Domenica di Carta", alle 18, si potrà fare un viaggio attraverso i secoli, ammirando opere di età classica contemporaneizzate, mostrate come se attuali: "Quello che ho fatto è stato ridisegnare opere di arte moderna attraverso i miei occhi e il mio stile – spiega l’artista –. Ho utilizzato dei vecchi cartelloni pubblicitari, sui quali ho voluto replicare queste opere d’arte che hanno fatto la storia della nostra umanità. Esse rappresentano i miei stati d’animo, ognuna concepita in un determinato momento della mia vita. Sono quindici anni ormai che mi dedico unicamente all’arte e questi lavori sono come dei figli".

Baldassarre Castiglione di Raffaello, la Pietà di Michelangelo: sono solo alcune delle opere che incorniciano le teche piene di documenti ufficiali dell’Archivio di Stato, la maggior parte incentrati sulla figura del "gentil sesso". "La Domenica di Carta è un appuntamento annuale del ministero della cultura in cui archivi e biblioteche sono aperti straordinariamente anche nei giorni di festa – spiega Sara Cambrini, responsabile dell’Archivio di Stato di Pesaro –. Abbiamo voluto celebrarlo con un’iniziativa che colleghi arte e storia. In questa edizione, ci siamo concentrati nel rapporto uomodonna, in quel momento conflittuale successivo all’unità d’Italia, con tutte le contingenze storiche che hanno determinato un nuovo ruolo femminile. Società operaie di mutuo soccorso, occupazione femminile, fino ad arrivare al traguardo del voto nel 1946. Sarà un bellissimo tuffo nel passato". A curare la mostra assieme a Cambrini, anche Cecilia Casadei: "Uomo e donna sono i protagonisti della storia e con Moreno Ovani vogliamo testimoniare la forza dell’arte che diventa narratrice dei personaggi qui rappresentati. L’artista, in queste opere, ha ridato una nuova personalità ai soggetti, rendendoli attuali. Attraverso la sua arte, infatti, non solo si può ammirare il passato, ma si può capire il presente e conoscere il futuro". Fino al 28 ottobre, la mostra sarà visibile dalle 8.30 alle 18 dal lunedì al venerdì, e sabato dalle 8.30 alle 13.

Alessio Zaffini