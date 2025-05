L’estate alle porte. Viale Trieste si rifà il look. Sabato cambia la viabilità

Viale Trieste si prepara per l’estate. Sono già iniziati, in vista di sabato (quando partirà anche la nuova regolamentazione della viabilità) i lavori per sistemare i nuovi allestimenti pensati dall’amministrazione comunale per il lungomare in versione estiva. "Oltre al cielo stellato, diventato ormai un must dei nostri allestimenti – dice l’assessora alle Attività economiche, Francesca Frenquellucci – quest’anno ci saranno anche delle panchine dedicate alle unicità della città", cioè Pesaro Città della Musica, della Bicicletta, dei Motori, della Cultura. "Sono state realizzate a mano da un artista – aggiunge Frenquellucci – e le scopriremo insieme sabato, alle ore 17".

Oltre a fioriere e sedute bianche, utilizzate anche nella passata stagione, sarà presente anche tanto verde: "Rispetto agli scorsi anni abbiamo scelto una selezione di piante resistenti non fiorite, con una gestione sostenibile perché richiedono una bassa quantità d’acqua. Una caratteristica importante in vista dell’estate, quando il tema dell’emergenza idrica diventa centrale". Saranno presenti anche due portali, che daranno il benvenuto nell’area pedonale ai cittadini, ma anche i mercatini e gli spazi d’arte. Tutti gli elementi d’arredo saranno posizionati nel tratto di viale Trieste compreso tra viale Zara e viale Paterni.

"I nuovi allestimenti sono stati pensati non solo per rendere l’esperienza sul viale più piacevole e accogliente per cittadini e turisti – aggiunge l’assessora – ma anche per venire incontro alle esigenze di commercianti e ristoratori, che rappresentano un motore fondamentale della vitalità del nostro lungomare. Allestimenti capaci di coniugare eleganza, raffinatezza e sostenibilità, nel segno di una città che vuole valorizzare i suoi spazi urbani con e attenzione all’ambiente". Da sabato partirà anche la nuova regolamentazione della viabilità di viale Trieste, che quest’anno funzionerà in questo modo. Il tratto compreso tra piazzale della Libertà e viale Zara sarà sempre transitabile, tranne il venerdì, sabato e domenica che diventerà ztl dalle 19 alle 6. I tratti compresi tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Da Vinci a via Paterni saranno pedonali tutto il giorno, con transito dalle 6 alle 12 per il carico e scarico. Tutte le restanti parti del viale saranno aperte al traffico tutti i giorni fino alle 19, dopodiché diventeranno ztl e saranno transitabili solo da chi avrà il permesso.

Alice Muri