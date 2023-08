L’estate nera del turismo "Camere libere a Ferragosto Calo medio del 20 per cento"

"Io direi, tirando una media, che questa stagione si chiude con un meno -20% di turisti rispetto allo scorso anno", dice Fabrizio Oliva di Federalberghi. Che aggiunge anche un altro particolare di questa estate che era partita con grande prospettive, ma poi, per tutta una serie di ragioni, si è trascinata male. "Ho qui tutti i dati riguardanti la settimana di Ferragosto e cioè stiamo parlando del clou della stagione – continua Oliva – ed ebbene in più di 14 alberghi della città c’erano a disposizione camere libere".

Si parla di una riduzione dei prezzi dopo un giugno disastroso. Vero?

"Direi che non c’è stata una svendita delle camere, ma una riduzione certamente sì. Per dare un numero direi che si è passati da 100 euro a 90. Ma non una svendita".

Il prossimo anno sarà un successo?

"Il problema del 2024 è che non c’è ancora una programmazione degli eventi legati a Pesaro capitale della Cultura. E queste cose sono importanti perché poi bisogna vendere i pacchetti ai tour operator".

Molto caldo e giornate limpide in questo finale d’agosto. Si è in fase di recupero?

"Direi che le cose vanno un po’ meglio, ma occorrere aggiungere che non c’è il tutto esaurito".

Ma questo discorso vale per tutti gli albergatori?

"No, direi che ci sono hotel che hanno lavorato bene ed altri un po’ meno. E questo vale per i 3 stelle così come per i 4 stelle. Parliamo di un meno 20% proprio sulla scorta del fatto che qualcuno ha viaggiato a meno 10% ed altri a meno 30%".

Cosa ha inciso?

"Soprattutto il fatto che la gente ha meno soldi nelle tasche da spendere e questo è un fattore che ha inciso".

Lamentele si sono ascoltate nei confronti dei ristoratori. E non solo, per i rincari. Lei che dice?

"Va detto che tutto è rincarato e questo vale anche per loro. Sicuramente se uno spende un po’ di più nell’arco di una vacanza di tre giorni, non ci fa caso. Se la cosa si allunga per un paio di settimane, poi la spesa si fa sentire".

Cosa pesa alla fine?

"Tutto, anche come presenti la città, l’arredo e la pulizia".

E il problema giovani?

"Io non parlerei del problema giovani ma del caso vandali perché anche nelle ultime due settimane ne sono capitati di atti vandalici. Il problema non è più delle forze dell’ordine e nemmeno dei giudici, ma di un ordinamento che non funziona".

Sono aumentati gli stranieri?

"Non credo proprio, ma quando escono queste statistiche appare di tutto per cui capita che gli olandesi sono passati da 50 a 55: un aumento del 10% ma in realtà parliamo di 5 persone".

E il Rof come ha inciso a livello di presenze. Si è fatto sentire?

"Direi che c’è stata meno gente rispetto agli anni scorsi. Ma sono curioso di vedere i biglietti che sono stati venduti quest’anno rispetto agli anni scorsi".

Albergatori in ordine sparso secondo chi osserva la vostra categoria. Vero?

"Non credo perché siamo tutti compatti se poi ci sono una paio che camminano per conto loro, capita".

m.g.