L’eterna e inarrivabile lezione di Adriano Olivetti

Lunedì prossimo, alle ore 18, prendete la strada per Case Bruciate, per gli indigeni sarebbe l’ex rettilineo di Pozzo poi voltate a destra, per gli altri ci sono altre strade, ed entrate nel Forum Della Chiara Workspace, casa madre di Paolo e Marina Della Chiara.

Certo il nome non è dei più scoppiettanti: Strada Selvagrossa 2426 Tavullia, ma avrà il merito di rendere ancora più esaltante quello che potrete vedere, sentire, ammirare, stupire. L’occasione contingente è una conferenza dedicata all’imprenditore Adriano Olivetti e, come dice l’invito con parole da libro di storia "al suo progetto culturale, sociale, e politico in cui fabbrica a territorio si integrano in un disegno comunitario".

Il titolo dell’incontro mette insieme l’eternità e la vita di tutti i giorni: "Le fabbriche di bene. La lezione di Adriano Olivetti". Interverrà Beniamino de Liquori Carino, segretario generale della Fondazione Olivetti e vicepresidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, seguirà la lettura di brani dal romanzo “Memoriale“ di Paolo Volponi, scrittore e personaggio legato a doppio filo alla storia di Olivetti, a cura di Giorgio Donini e la drammaturgia di Rossano Baronciani.

Un sogno, una realtà utopica, un futuro da aspettare, un passato da far rivivere, un progetto di cultura e di civiltà culturale che Paolo e Marina Della Chiara hanno sia nell’animo e nel cuore ma anche già nella testa: questo incontro sarà il primo di un calendario che prevederà appuntamenti pubblici periodici con grandi personaggi e istituzioni, dall’Oma olandese alla mostra del design di Aldo Rossi, la Centrale Fotografia di Fano, tanto per citare qualcosa.

"Lasciare un segno attraverso la proposta del bello", che sarebbe un altro versante de “Le fabbriche di bene“ che rimandano al “modello imprenditoriale olivettiano e al cammino delle sue comunità“. Un mondo che vuole aprirsi al mondo circostante, questa è l’impressione che si ha girando per i locali, anzi per le atmosfere, del Della Chiara Workspace, questo è il senso che danno l’aspetto e gli argomenti della coppia Paolo e Marina. L’appuntamento di lunedì è aperto a tutti e a ingresso libero, e già solamente vedendo l’auditorium a molti verrà in mente che piuttosto che Case Bruciate quella zona dovrebbe avere uno di quei nomi americani che sanno di mondi nuovi. C’è anche il logo di Pesaro Capitale della cultura 2024: le fabbriche di bene sarebbe un punto da cui partire.

f. b.