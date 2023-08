Letta, altri 5 anni da presidente La Fondazione Rossini ha confermato Gianni Letta come presidente per i prossimi 5 anni. Il consiglio è composto da Franco Arceci, Salvatore Giordano, Carla Di Carlo e Daniela Silvestrini. Letta dovrà reperire ulteriori finanziamenti per la risistemazione della sede del Conservatorio.