Lettera al veleno dell’ex assessore L’opposizione: "Sindaco, dimettiti"

"La sindaca perde i pezzi della giunta e del consiglio, colleziona bocciature dalla Corte dei Conti e si è dimostrata incapace di gestire la fase post alluvione. A questo punto, dovrebbe avere il buonsenso di dimettersi". Comincia in questo modo il forte attacco a Simona Guidarelli da parte del gruppo di minoranza ‘Pergola nel cuore’, composto dall’onorevole Antonio Baldelli, da Francesco Baldelli, Marta Oradei e Luca Castratori, che trae spunto anche da una pesante lettera con cui l’ex assessore Mariani ha comunicato nei giorni scorsi di lasciare pure il ruolo di consigliere. Nella sostanza Mariani accusa Guidarelli di non averlo in alcun modo sostenuto con iniziative istituzionali che potessero dimostrare la bontà del progetto ’Pergola città delle tinte’ affossato dalla Corte dei Conti. "L’ultima gaffe della prima cittadina – incalzano i membri di opposizione - è la vicenda relativa alle dimissioni di Ciro Mariani, prima da assessore e recentemente da consigliere. I pergolesi hanno dovuto prendere atto da un articolo di giornale (del Carlino, ndr) che la sindaca, dopo aver ‘perso’ l’assessore Mariani (dimessosi dall’esecutivo ad ottobre 2022) non avrebbe nominato il sostituto. Dimissioni, quelle di ottobre, a cui sono seguite, poi, anche quelle da consigliere (con la nomina al suo...