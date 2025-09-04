Lettera anonima al sindaco. Lui la diffonde e dice "non replico"

Ogni tanto capita a politici e personaggi famosi di ricevere lettere di protesta anonime. Certo, non è una cosa frequente, tanto meno a Urbino; e ancor meno frequente è il fatto che si decida poi di renderla pubblica da parte del destinatario anziché del mittente. È il caso di una missiva giunta l’altro ieri nelle mani del sindaco Maurizio Gambini (ma indirizzata anche agli assessori Vetri, Foschi e Fedrigucci e ai consiglieri di minoranza Scaramucci e Crespini), scritta da degli anonimi “genitori di figli adolescenti di Urbino“ e inerente la situazione a loro avviso "tragica presente al campo sportivo Varea". Cinque i punti sottolineati dagli estensori: "Primo, il campo che durante l’ultimo inverno ha presentato numerosi problemi, come frane a rischio di invasione del campo e produzione di una poltiglia viscida al limite della praticabilità, probabilmente dovuta a rottura di falde acquifere; secondo, l’assenza di una qualsiasi tribuna, nonostante le continue richieste e ridicole promesse; terzo, la presenza di montagne di terra nelle zone attorno al campo; quarto, l’asfalto assente nelle zone circostanti al campo e dove presente, costellato da buche pericolose; quinto, l’assenza di altri campetti, costringendo tutte le categorie e le annate a gravitare attorno ad un unico campo. Ci si domanda – proseguono i genitori anonimi – se debba esistere una realtà sportiva così fatiscente, in un comune che da sempre sbandiera ai quattro venti la sua attenzione verso le attività dei giovani. Basta spostarsi in qualsiasi paese adiacente per vedere dei centri sportivi tenuti come gioielli. Qualsiasi cosa vi si chieda, viene rimandato al futuro con tanti sorrisi e mille promesse. Gli assessori Vetri e Elisabetta Foschi, sono capaci solo di ridere e presentarsi alle manifestazioni organizzate da altri per fare i soliti discorsetti ma tutti sanno che mettono solo i bastoni tra le ruote a qualsiasi iniziativa: perché le ha scelte, sindaco?".

La lettera poi parla della situazione dei giovani: "Il comune fa finta di non vedere che sono costretti a trascorrere il loro tempo libero sotto le pensiline dei tram o riparatati solo dai giochi presenti vicino al monumento Raffaello per proteggersi da freddo, pioggia e vento, perché nel centro commerciale di Santa Lucia c’è una presenza continua, senza controllo, di spacciatori, tossicodipendenti e ragazzini armati. Sarà possibile che non abbiate il potere di allontanare i soggetti incivili? Il piccolo campetto sotto il monumento a Raffaello non è praticabile dopo il crepuscolo a causa dell’assenza di illuminazione". Il messaggio si chiude con un invito all’opposizione: "Voi conoscete queste cose? Certamente si! E allora lottate con noi per realizzare e migliorare quanto richiesto per il bene di questi ragazzi, futuro di Urbino". Nel diffonderla alla stampa, il sindaco Gambini spiega: "Ho piacere di condividerla con i nostri concittadini, che capiranno il livello della lettera e la giudicheranno: non solo non hanno il coraggio di palesarsi, quando la porta del mio ufficio è sempre stata aperta per chiunque chiedesse un confronto, ma forse hanno qualcosa da nascondere. Non sto a replicare quanto viene affermato: queste persone vengono da un altro pianeta e non si ricordano qual era la situazione degli impianti sportivi prima del mio insediamento. È anche deprimente l’appello all’opposizione, la quale non considera certe persone che, evidentemente, portano solo astio e cattiveria".