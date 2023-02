Lettera segreta a Giammarioli dal vice Mirisola

Il Carnevale si tinge di giallo grazie alla lettera chiusa e dal contenuto sconosciuto consegnata nei giorni scorsi alla presidente Maria Flora Giammarioli: potrà essere aperta solo al termine del Carnevale che si conclude martedì 21 febbraio, con il rogo del Pupo in piazza XX Settembre. A scriverla e a metterla nelle mani della presidente della Carnevalesca, durante l’ultimo direttivo, sarebbe stato il vicepresidente Stefano Mirisola (foto) con la richiesta specifica a Giammarioli di non leggerla prima di mercoledì 22 febbraio. Uno scherzo di Carnevale? Un modo per creare suspense sulla manifestazione e tenere alta l’attenzione mediatica sull’evento? O, come, qualcuno vocifera, la lettera contiene qualcosa di più serio? Mirisola non risponde, Giammarioli nega l’esistenza della busta, il consigliere Saul Salucci dice di non saperne nulla e di non essere stato presente all’ultimo direttivo. Per conoscere cosa Mirisola abbia scritto si dovrà attendere la mattina del 22 febbraio, fino ad allora rimarrà un mistero. Intanto arrivano le prime critiche per i due errori presenti nella mappa turistica cartacea predisposta dalla Carnevalesca per aiutare i visitatori ad orientarsi nella città: compiano il Bastione San Gallo invece di Sangallo e la Basilica di San Patrignano al posto di San Paterniano.

an.mar.