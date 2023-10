La lettera del piccolo Giacomo al sindaco di Pesaro: “Serve un guard rail in via Paganini”. Desiderio esaudito

Pesaro 2 ottobre 2023 – “Caro sindaco, mi chiamo Giacomo, ho 10 anni e vivo a Villa S. Martino. Ha presente la curva…”. Una lettera scritta in corsivo (una pratica ormai rara) recapitata al sindaco Matteo Ricci ha messo in moto l’ufficio tecnico del Comune per dare una risposta immediata a Giacomo che chiedeva più sicurezza in quella strada, via Paganini, per ciclisti e pedoni.

In un post, Ricci ha scritto che la letterina del bambino era di assoluto buon senso: "Oggi i tecnici del Centro Operativo hanno soddisfatto la sua richiesta, sistemando una barriera biancorossa lungo la strada, un intervento temporaneo in attesa di renderlo definitivo. Voglio approfittare di questa segnalazione anche per fare un appello agli automobilisti: rispettate sempre la segnaletica e soprattutto i limiti di velocità! Grazie Giacomo e grazie a tutti i bambini che, come lui, ci ricordano di pensare e progettare le città guardandole con i loro occhi!”.

Giacomo chiudeva la sua lettera: "Spero di essermi spiegato e che lei riesca a togliere la mia paura”. Sì, caro Giacomo ti sei spiegato benissimo e hanno capito tutti che avevi ragione.