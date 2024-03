’Letteraria’ ai nastri di partenza. C’è l’intervista immaginaria all’autore Jonathan Safran Foer

Il prossimo 5 marzo, martedì, alle 18.30 nella nuova Sala della Cultura che s’inaugura oggi in via Arco d’Augusto 81, l’Associazione Culturale Letteraria contribuirà ad arricchire i contenuti di Naturalmente culturali, l’iniziativa con cui Fano nella settimana da lunedì a domenica è protagonista di Pesaro capitale della cultura 2024. Si intitola "Se il clima folle allaga casa mia" l’evento in programma: si tratta un’intervista immaginaria a Jonathan Safran Foer, scrittore che coniuga la letteratura al tema della sostenibilità.

Sarà anche l’occasione per presentare l’XI edizione dell’omonimo Premio che gli studenti delle scuole superiori assegnano ogni anno a due opere, una di narrativa italiana e una di narrativa straniera in traduzione, dopo una lunga fase di lettura che si è aperta a metà febbraio e si concluderà alla fine di settembre e il cui momento finale saranno le Giornate di ottobre (quest’anno 11, 12 e 13): sono 998 gli studenti giurati che valuteranno gli 82 i titoli inviati in 10 copie ciascuno (che resteranno in ’dote’ alla città) da ben 42 editori, tra grandi gruppi e medi e piccoli editori indipendenti.

In questi dieci anni sono stati in tutto 9620 i libri donati dal Premio alle biblioteche delle scuole della provincia e alla Mediateca Montanari per valore economico di 158.500 euro. L’anno scorso sono state 2000 le presenze di pubblico (tra Mediateca, San Domenico e Cinema Politeama) durante le tre Giornate di ottobre.