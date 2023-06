’Letteraria’, svelati i finalisti

Annunciati ieri mattina via podcast (tramite le piattaforme Spotify e YouTube) i 10 finalisti di Letteraria, giunta alla sua decima edizione: cinque autori per la narrativa italiana e cinque traduttori per la narrativa straniera. Ecco i finalisti, per la narrativa italiana: Angela Bubba (foto), "Elsa" (Ponte alle Grazie), Gaja Cenciarelli "Domani interrogo" (Marsilio Editori), Asmae Dachan "Cicatrice su tela" (Castelvecchi Editore), Stefano Redaelli "Ombra mai più" (Neo Edizioni), Fosca Salmaso "Mia sorella" (Il saggiatore). Per la narrativa straniera in traduzione Nariné Abgarjan "Simon" (Brioschi Editore), tradotto da Claudia Zonghetti; Dan Chaon "Sleepwalk" (NN Editore) tradotto da Silvia Castoldi, Ernest J. Gaines "L’autobiografia di Miss Jane Pittman" (Mattioli 1885) tradotto da Nicola Manuppelli, José M. de Vasconcelos "Il mio albero di arance dolci" (Blackie Edizioni) tradotto da Annabella Campanozzi, Jacqueline Woodson "Bambina nera sogna" (Fandango,) tradotto da Chiara Baffa. Sono stati 1100 i giovani della scuole della provincia e non solo che hanno giudicato 120 titoli in concorso. I dieci titoli da loro decretati come finalisti parteciperanno alle Giornate di Letteraria, che animeranno la città il 6, 7, 8 ottobre 2023. Una piccola rappresentanza degli oltre 1100 giovani ha parlato della propria esperienza ai microfoni della redazione di Letteraria - Il Podcast in due puntate. Gli episodi si possono ascoltare tramite il link https:linktr.eeletteraria.