Letteratura africana in biblioteca con Giommi

Stasera alle 21, per la rassegna estiva alla biblioteca comunale di San Costanzo, nella corte di Palazzo Cassi sarà protagonista la scrittrice ed esperta di letteratura africana Francesca Giommi (foto), che presenterà il suo ultimo lavoro ‘Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo’. Si tratta della prima monografia italiana dedicata alla grande scrittrice nigeriana diventata una paladina femminista. L’incontro sarà moderato dall’editrice Federica Savini e parteciperanno anche il gruppo di lettura di Cerasa e l’associazione ‘LiberaMente’. Giommi è dottore di ricerca in letterature postcoloniali anglofone, africane e di migrazione e ha collaborato con università estere.