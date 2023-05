Letteratura per l’infanzia con ’Stacciaminaccia’

E’ riconfermato come uno degli eventi cardine di Fermignano e del territorio: dal 25 al 28 maggio torna il Stacciaminacci, il festival di letteratura per l’Infanzia organizzato dal Comune di Fermignano e diretto da Alice Toccacieli giunto alla sua sesta edizione. Dopo gli appuntamenti dedicati alla formazione dei docenti nel mese di febbraio, la programmazione del festival è proseguita con una anteprima in occasione della Giornata internazionale del libro per bambini, che dal 1° al 2 aprile ha visto protagoniste le autrici Elisabetta Garilli e Silvia Vecchini. Il 18 maggio i riflettori su Stacciaminaccia si accenderanno nuovamente con uno speciale evento di lancio, dalle 21 la pagina Facebook Stacciaminaccia ospiterà una diretta con Alberto Pellai, pscicoterapeuta e autore specializzato in età evolutiva, dal titolo "Una stanza nel cuore - geometrie dell’ascolto". A partire dai due titoli "Io gomitolo, tu filo" (De Agostini 2021) e "Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani" (De Agostini 2023) si affronterà il tema dell’ascolto nella relazione educativa, prendendo in considerazione differenti fasce d’età e rapporti intergenerazionali. Io S(u)ono è il titolo che farà da filo conduttore dell’edizione 2023 di Stacciaminaccia.

fra. pier.