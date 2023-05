Letteratura per l’infanzia Da giovedì ci sarà “Stacciaminaccia“

Dopo il lavoro di formazione svolto a febbraio, l’anteprima di aprile e l’evento di lancio con Alberto Pellai, giovedì partirà il segmento principale di Stacciaminaccia, Festival di letteratura per l’infanzia organizzato dal Comune di Fermignano. La sesta edizione, in programma dal 25 al 28 maggio, s’intitola Io S(u)ono e muove da un filone aperto nel 2022: "C’era interesse sulla questione del corpo, perciò quest’anno la declineremo dal punto di vista della relazione acustica – spiega la direttrice artistica, Alice Toccacieli –. Ogni ospite proporrà qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione sonora: avremo laboratori in cui relazionarsi in maniera non verbale tra persone, ma anche alcuni in cui farlo con l’ambiente o con se stessi, così come momenti di apertura verso altre lingue, che è uno degli obiettivi per cui la Biblioteca Bramante lavora da anni. Un ruolo da protagonisti lo avranno le associazioni aderenti al Patto per la lettura e, tra i sostenitori, contiamo anche il Sistema bibliotecario Alto Metauro, Aib Marche (Associazione italiana biblioteche), la Provincia e, per la prima volta, la Regione".

Ad aprire la rassegna, giovedì alle 20.30, nella Biblioteca comunale, sarà l’associazione pesarese “Nati per la musica“, che si presenterà e terrà giochi e letture per famiglie e bambini. Su https:stacciaminaccia2023.eventbrite.it si può consultare il programma e prenotare posti per gli eventi, tutti gratuiti. "Mi piace vedere la manifestazione crescere – commenta l’assessore alla Cultura, Ubaldo Ragnoni –. Qui si parla di rapporti intergenerazionali, di rapporti tra insegnati e alunni, di rapporti tra agenzie educative e di come tali agenzie possano lavorare insieme per il bene dei soggetti coinvolti. Questa volta parleranno anche loro, con gli interventi di tante realtà sul tema principale di Stacciaminaccia: il testo, come ponte e legame della relazione". Secondo Monica Saramucci, assessore agli Eventi, attorno alla rassegna "si è creato un gruppo importante, di cui fanno parte anche Francesca Genova e gli aderenti al Patto per la lettura. Addirittura, sono le associazioni che ci chiedono di collaborare e si è rafforzato anche il legame con l’Istituto Bramante, il nido d’infanzia comunale e la scuola materna L’alveare. Per noi questo è un orgoglio. Ringraziamo Francesca Albergo per le grafiche che interpretano bene il messaggio che vogliamo lanciare e vi aspettiamo a Fermignano".

Nicola Petricca