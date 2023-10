’Letture terrificanti’ in biblioteca

TERRE ROVERESCHE

Si chiama ‘Letture Terrificanti’ l’iniziativa in programma per oggi pomeriggio alle 17 alla biblioteca di Orciano, adiacente alla sala consiliare ‘Il Castagno’, in corso Matteotti e il titolo trae naturalmente spunto dalla ricorrenza di Halloween. L’appuntamento, griffato CoMeta Biblioteche con la collaborazione dell’assessore comunale alla pubblica istruzione e alla gestione delle biblioteche Ortensia Sbrozzi, vedrà la partecipazione delle lettrici volontarie. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 3517340503 con WhatsApp e all’indirizzo di posta elettronica biblioteche.cometa@gmail.com.

s.fr.