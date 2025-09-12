"L’Europa gestisca da sola la propria stabilità"

"È giunto il momento per l’Europa di iniziare a gestire da sola la propria stabilità, senza delegarla sempre agli Stati Uniti". Ha parlato a tutto campo su politica internazionale, USA, Russia, Cina e futuro dell’Europa anche in senso economico Luigi Moretti, ingegnere e presidente di Benelli Armi, ieri mattina nel corso di un incontro pubblico molto partecipato organizzato dall’associazione Urbino Capoluogo.Moretti – accolto dal presidente di Urbino Capoluogo Giorgio Londei e dal vicario Ferruccio Giovanetti – ha iniziato da un lungo excursus storico e da un’analisi della situazione attuale. "L’industria italiana, con intensità diversa da settore a settore, è afflitta da tempo dal damping che opera il governo cinese, su quanto è prodotto in Cina ed esportato. La Cina applica un incentivo alle esportazioni del 15%. Questo incentivo grava, in senso contrario, anche sui programmi che hanno le aziende cinesi di sviluppare produzioni in Europa. Poi, recentemente, anche a ovest gli Stati Uniti hanno iniziato ad applicare dazi dell’ordine del trena-cinquanta percento sulle importazioni dall’Europa (dazi per altro considerati illegali dagli stessi tribunali americani, ma intanto dobbiamo pagarli). Una coesione stretta per l’Europa sarebbe positiva: non solo in politiche di difesa comune, ma estesa alla gestione della cosa pubblica nel suo complesso, al suo finanziamento attraverso una politica fiscale adeguata e unitaria. È un percorso che agli stati del nord America è costato più di cento anni di maturazione e una guerra molto pesante, ma oggi gli USA festeggiano i duecentocinquanta anni di posizione dominante. Potrebbe essere di buon auspicio mettersi insieme in questa ricorrenza e puntare agli Stati Uniti d’Europa e al primato mondiale non sono in valori di storia, di arte e di cultura, ma anche in termini di benessere e di stabilità. Oggi, invece di continuare a delegare la nostra stabilità ad altri, quasi sempre dal secondo dopoguerra agli Stati Uniti, potremmo gestirla noi, probabilmente risparmiando, sicuramente usando termini corretti per definire le voci di spesa. Come ha ricordato Mario Draghi, dobbiamo svegliarci: non possiamo più pensare di essere una potenza economica, perché siamo un grande mercato di 480 milioni di individui, ma siamo senza una politica estera comune. Non possiamo più permetterci di essere divisi tra Paesi che spendono per la difesa e Paesi che aspettano, dobbiamo concentrare la difesa in un finanziamento comune e omogeneo. Non possiamo più esitare tra il sogno europeo e la nostalgia nazionale. E, soprattutto, non dobbiamo dimenticare i nostri punti di forza, mentre leggiamo le nostre lacune. Le imprese americane ci surclassano nel software, AI e collegati, noi abbiamo vari primati straordinari, che il mondo ci invidia, nella meccanica, in tutti i settori della meccanica e della manifattura in generale (basta pensare alla nostra provincia e regione), nella produzione agricola, nel turismo culturale e non".Al termine, il presidente di Urbino Capoluogo Giorgio Londei ha dato appuntamento al prossimo incontro, il 20 settembre col Gruppo Atena che presenterà le proprie attività e novità.Giovanni Volponi