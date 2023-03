Leva è il nuovo presidente del Parco San Bartolo

Silvano Leva, neo presidente dell'Ente San Bartolo

Pesaro 18 marzo 2023 - Silvano Leva è il nuovo presidente dell'Ente Parco San Bartolo. Il Consiglio Direttivo del Parco San Bartolo ha designato l'imprenditore agricolo con votazione pressoché unanime a fronte dell' unica astensione di fair play da parte del consigliere anziano e presidente uscente Stefano Mariani.

"L'indicazione del presidente - si legge in una nota istituzionale - adesso verrà comunicata alla Regione Marche per la rituale delibera di nomina. L’elezione unanime di Leva ha sintetizzato una volontà di continuità nella gestione del Parco con precisi obiettivi programmatici: adeguamento alle nuove normative ambientali (cfr. restoration law) e azioni di resilienza sui cambiamenti climatici, intercettazione di fondi e risorse provenienti dalla UE, ha sintetizzato altresì una volontà di collaborazione tra enti locali, associazioni e Regione sulla necessità di convergere su un interesse superiore che è la salvaguardia ambientale".

"Considero la mia designazione come un passaggio di testimone tra Mariani e me – commenta Silvano Leva - gli obiettivi ed i progetti che l’Ente Parco ha proficuamente avviato, rappresenteranno l’agenda per il mio mandato, anzi, voglio ringraziare il consiglio direttivo uscente per aver seminato un percorso denso di progetti ed opportunità". Dopo l’indicazione del consiglio direttivo a favore di Leva, lo stesso presidente in pectore ha indicato quale vice presidente il rappresentante del Comune di Gabicce Mare, Matteo Sanchioni. "Sono legato a questo territorio ed alla sua Comunità da tempo – conclude Leva – legami storici e culturali che mi consentiranno di svolgere il mio incarico in piena armonia con gli abitanti e con tutti coloro che da anni si battono per salvaguardare una perla rara come il Parco del San Bartolo".

s.v.r.