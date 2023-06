Levante, hotel figli di un dio minore "E’ buio e mancano le attrazioni Non vogliamo essere di serie B"

"Qualche sera fa sono uscita per andare a prendermi un gelato e sono passata per piazzale D’Annunzio. Era al buio perché si era fulminata l’illuminazione. Sembrava di essere nel Bronx", dice Loredana Ceccarelli, per tanti pesaresi, sicuramente una generazione, medico di ostetricia al San Salvatore. Ma ormai da una decina di anni albergatrice a tempo pieno e vicepresidente dell’Apa. E’ la titolare dell’Hotel delle Nazioni, 55 camere "completamente ristrutturato tanto che ci ho speso un paio di milioni di euro ed ho anche ricavato all’ultimo piano quattro suite molto belle, vista mare".

Però...

"Però tutti gli hotel della zona di Levante, quindi compreso il mio, sembrano putroppo figli di un Dio minore. Non c’è una panchina con una aiuiola che inviti gli ospiti ad uscire per una passeggiata. Sul lato di Ponente anche se quelle farfalline possono far discutere, ma almeno ci sono delle luci".

Siete la serie B di viale Trieste, insomma?

"Noi chiediamo attenzione. Facciamo investimenti ed anche grossi per migliorare il livello dell’ospitalità, tanto che volevo salire da 3 a 4 stelle perché il mio hotel di fatto è un 4 stelle. Ma purtroppo non ho fatto in tempo. Abbiamo chiesto all’amministrazione ed abbiamo spiegato quali sono i problemi che incontriamo, ma non otteniamo risposte. Piazzale d’ Annunzio che doveva essere terminato per fine giugno è ancora in alto mare".

Ma con chi avete parlato dell’amministrazione?

"Lo abbiamo detto al sindaco Matteo Ricci e quindi recentemente abbiamo illustrato la situazione anche il vicesindaco Daniele Vimini...".

Sono stati avanzati anche altri problemi?

"Certamente, ed uno di questi ha riguardato le condizioni del Genica. Abbiamo chiesto che venga ricoperto, magari con qualche struttura mobile, per eliminare veramente un brutto spettacolo. Noi siamo dell’opinione che in qualche maniera il lato finale del canale vada mimetizzato. Non c’è da parte nostra nessuna voglia di fare polemica, siamo propositivi e chiediamo solo attenzione".

E come si comporta con i clienti che escono nel... deserto?

"Ho messo una persona a disposizione degli ospiti per indicare dove andare e cosa fare anche dopocena, perché la nostra è una città bella ed accogliente, anche se devo dire che purtroppo non è conosciuta".

Clientela solo italiana?

"No, ho anche stranieri e ne vorrei di più perché con loro si lavora molto bene".

E con le suite come andiamo? Si vendono?

"Sono prenotate per luglio da russi e da tedeschi".

Dicono gli hotel di Levante valgono meno di quelli di Ponente proprio per le ragioni che lei diceva prima. Pensa che sia vero?

"Può anche essere che sia un dato reale vista la situazione e la mancanza di luci e di pubblico arredo. Anche se ci sono degli alberghi belli ed anche rinnovati. Per fortuna in fondo al viale hanno aperto dei locali...".

Come sta andando la stagione?

"Direi che con tutti problemi che abbiamo avuto a giugno, comprese le disdette che ci sono state nel dopo alluvione, io sono intorno ad un meno 10-15 per cento rispetto a giugno dello scorso anno. Ed io ho una clientela molto fidelizzata".

m.g.