"L’evento vogliamo viverlo a pieno"

"Federico Rubino e gli altri hanno pensato veramente a tutto: compreso l’aspetto di garantire i trasporti, nelle varie tappe della giornata, in assoluta sicurezza. Per evitare rischi l’organizzazione con il team manager del Cocoricò di Riccione, ha noleggiato 65 pullman per gestire le migliaia di studenti che parteciperanno alla mega manifestazione. Io e Rubino ci siamo diplomati nel 2021, quando c’erano ancora le restrizioni Covid. Per noi pesaresi è stato un festa dei 100 giorni piena di limitazioni. Capisco la voglia di viverla a pieno. L’organizzazione, così curata nei dettagli, dimostra la voglia di realizzare una festa che permetta ai giovani di viverla veramente in modo spensierato"