L’ex assessora contro Petrucci: "Criticava Acquaroli come me"

MOMBAROCCIO

"Respingo fortemente, ma con serenità, l’accusa rivoltami dal sindaco Petrucci di strumentalizzare le mie dimissioni a fini elettorali". Prosegue il botta e risposta tra l’ex assessora alla sanità di Mombaroccio, Franca Rossi e il sindaco. Al centro della polemica, le motivazioni che l’hanno portata a lasciare la Giunta lo scorso marzo, dopo la sua riconferma nel 2024. Per l’ex assessora, decisiva nella convinzione di dover abbandonare il suo incarico è stata la virata verso il centro destra di Petrucci (candidato in quota Base Popolare nella lista di FI alle elezioni regionali del 28 e 29 novembre) e delle sue politiche per la sanità. Il sindaco, invece, rigetta la tesi sostenendo che Franca Rossi si è dimessa a marzo per motivi personali, ben prima della scelta di Base Popolare di appoggiare Acquaroli alle prossime elezioni. Nel mezzo, la critica di Petrucci nei confronti della sua ex assessora di aver avuto tenuto nei confronti delle politiche sanitarie un modo di pensare ambiguo "tra posizioni tecniche e ideologiche" e l’assicurazione ai cittadini di continuare a mantenere come unica stella polare, anche per la sanità, il programma elettorale con cui è stato eletto. "E’ inaccettabile l’affermazione che il mio modo di pensare la sanità sia ambiguo – protesta Franca Rossi – visto che per anni, dopo avermi scelta per il mio curriculum il sindaco condivideva serenamente a sua firma tutto quanto gli scrivevo e proponevo. Nel ruolo assegnatomi ho mantenuto la mia impostazione nel merito di una sanità pubblica fortemente impegnata nel territorio e nel sostegno al ruolo degli enti locali, che controllano e partecipano alle scelte di politica sanitaria, un impegno da me indicato e condiviso anche per il programma elettorale. Insieme al sindaco – prosegue – abbiamo criticato l’operato di Acquaroli e il suo piano socio-sanitario, la legge di riordino, le carenze di posti letto e l’inadeguatezza dei servizi per la salute mentale. Poi a fine 2024 arrivano le prime esternazioni di Petrucci non condivise. Si scusava, ma non poteva più essere allineato con me, perché così imponeva Base popolare. A marzo non ho retto più e me ne sono andata".