L’ex Bramante perde pezzi. Cornicioni sul marciapiede

Ieri, pezzi di cornicione sono piombati a terra, sul marciapiede di viale don Minzoni, dall’ultimo piano dell’ex Bramante. Il pericolo è stato evitato per puro caso: nessun pedone passava al momento del primo distacco, avvenuto di primissima mattina. Ad accorgersi del rischio – reso evidente dalle decorazioni in marmo frantumatesi a terra, dopo un volo di oltre dieci metri – è stata una pattuglia della polizia locale di Pesaro che ha allarmato i vigili del fuoco e transennato l’area, inglobando anche un tratto di pista ciclabile. Se i pompieri hanno messo in sicurezza il cornicione lungo il lato che sovrasta l’ex ufficio anagrafe del Comune facendo cadere i blocchi di rivestimento non saldi, resta l’urgenza di un intervento risolutivo da parte della proprietà. Lo stabile è di Cassa Depositi e Prestiti.

L’auspicio è che le transenne restino il meno possibile: fino a quando ci saranno, portano i pedoni e i ciclisti ad invadere la carreggiata. E’ una dinamica che aggiunge criticità ad un’area prossima alla curva, quella di via don Minzoni, all’altezza del monumento di Terenzio Mamiani che ha dimostrato di essere tra i punti più pericolosi in città. L’ultimo incidente è avvenuto meno di due settimane fa: un autista ha accartocciato la balaustra impiantata a difesa di pedoni e ciclisti perdendo il controllo del proprio mezzo. L’incidente più grave, un mortale, è accaduto nel 2001: passando in bicicletta a perdere la vita fu Alida Mauri – insegnante del liceo linguistico, travolta da un’automobile.

Tornando ai distacchi, Cassa depositi e prestiti, in passato, è intervenuta: la parte alta del palazzo è già coperta di tavole in legno che trattengono eventuali residui dal cadere in basso. Ora, in generale, è plausibile che una ristrutturazione dell’ex Bramante avvenga dopo la vendita dell’immobile che Cdp, ultimamente, ha deciso di affidare ad un broker. Il prezzo indicativo per l’acquisto – dicono in Comune – è di 4,5 milioni di euro, per un immobile la cui destinazione è stata resa dal Comune talmente flessibile (può diventare qualsiasi cosa: commerciale, residenziale...) da quantuplicare il valore dell’investimento. Ma all’orizzonte ancora nessuna novità.

Solidea Vitali Rosati