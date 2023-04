L’ex Carducci mette tutti d’accordo "Lavori aggiudicati entro l’anno"

Una "scuola del futuro". Che però si farà ben prima, con un bando pronto entro l’estate, aggiudicazione dei lavori entro l’anno e taglio del nastro nel 2026. Così il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha definito quello che diventerà l’ex Carducci, durante un summit in Comune con il sindaco Massimo Seri, il provveditore Alessandra Belloni, il preside Samuele Giombi e il dirigente Maurizio Bartoli. E poi c’era Gianluca Perottoni direttore tecnico dello studio Vitre: "La nuova struttura sarà interconnessa – si è detto –. Con spazi verdi, auditorium, campo sportivo e ambienti per il ricreativo. Una scuola antisismica e con fabbisogno energetico quasi nullo e coperto da fonti rinnovabili".

"Un progetto avveniristico – ha aggiunto Paolini – e un tassello significativo per un Campus moderno, insieme ai lavori per l’area sportiva". Soddisfatto anche Seri: "Già dalla prossima settimana – ha detto – ci adopereremo per individuare le soluzioni organizzative che accompagneranno la fase dei cantieri, consapevoli che inevitabilmente ci saranno disagi. Ma poi i disagi passano e le opere restano". Il progetto è stato apprezzato da tutti, tra cui i rappresentanti dei genitori e studenti, che hanno dato suggerimenti: "Ora – ha detto Giombi – ragioneremo con Provincia e Comune sulla dislocazione degli studenti nel periodo del cantiere". L’operazione ammonta a 9 milioni e 730mila euro. Due milioni e 980mila messi già a bilancio dalla Provincia, un milione e 750mila dal Gse e 5 milioni di finanziamento ministeriale. Più i sei milioni per il nuovo Nolfi del Pnrr.