L’ex comandante Tonelli ha lasciato al Comune mille libri in eredità

Un migliaio di libri lasciati in eredità alla città dall’ex comandante della polizia municipale Paolo Tonelli, scomparso lo scorso 20 giugno all’età di 85 anni. E’stato comandante della polizia locale, dal 1994 al 2001. "Lascio tutti i miei libri alla biblioteca comunale di Piazzale Europa", sono le parole riportate nel testamento olografo dell’ex comandante che ha voluto fare il proprio ultimo regalo alla cittadinanza. E la giunta comunale, con una delibera del 29 ottobre, ha accettato la volontà di Paolo Tonelli disponendo l’acquisizione dei volumi. "E’ stato effettuato un sopralluogo a cura dei bibliotecari della ‘Louis Braille’ di Baia Flaminia" in piazzale Europa, e del coordinatore del Sistema ‘Pesaro Biblioteche’ presso l’abitazione del defunto signor Tonelli Paolo, nel quale si è potuto verificare il buono stato di conservazione dei libri, la buona qualità delle edizioni e del contenuto – si legge nella delibera –. Dal sopralluogo è risultato che il numero dei libri (oltre un migliaio) e la tipologia degli stessi non consentono un posizionamento in blocco nella biblioteca ‘Louis Braille’". Ma, vista l’importanza del lascito, il Comune procederà all’accettazione del legato "in quanto i beni risultano di buon interesse, consentendo sia di accrescere il patrimonio bibliografico di ‘Pesaro Biblioteche’ sia di arricchire alcune iniziative legate al libro e alla lettura del Comune".